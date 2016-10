TF1 22:55 bis 23:40 Sonstiges New York Unité Spéciale Une vie pour une vie USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Un soir, les étudiants du campus de Westmore assistent à un viol, diffusé en direct sur l'intranet de l'université. Quelques jeunes gens préviennent la police, mais lorsque les agents arrivent sur place, ils trouvent la chambre du viol vide. L'agresseur portait un masque. Son seul signe distinctif est un tatouage d'une fraternité étudiante. Les enquêteurs remontent la piste informatique et finissent par trouver les identités de la victime et de son agresseur : il s'agit d'un jeune homme perturbé par l'enlèvement de son petit frère, dix ans plus tôt. Stabler reçoit alors un message du violeur qui lui donne un rendez-vous dans un lieu secret... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) BD Wong (le docteur Huang) Dann Florek (le capitaine Donald Cragen) Melissa Sagemiller (Gillian Hardwicke) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Chris Brancato Musik: Mike Post