TF1 20:55 bis 22:55 Sonstiges Joséphine, ange gardien Enfants, mode d'emploi F, B, CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Joséphine arrive dans une agence d'événementiel branchée pour aider Zoé, qui manque d'expérience, à organiser le mariage de Stan, une star. Contre toute attente, Zoé est désignée tutrice des deux enfants de sa soeur, décédée trois mois plus tôt. Elle qui n'a pas confiance en elle croule tout à coup sous les responsabilités. Joséphine va aider cette jeune trentenaire au mode de vie désorganisé, à s'occuper des enfants comme une mère. Mais Zoé doit jongler avec la pression du travail et les commentaires de sa mère, qui ne supporte pas que sa fille décédée ait confié les enfants à Zoé plutôt qu'à elle. Alors que le mariage de Stan part à vau-l'eau, les choses se compliquent avec Clara, l'aînée de 15 ans... Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Denis Thybaud Drehbuch: Cécile Leclère, Cécile Lugiez