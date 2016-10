TF1 01:10 bis 02:00 Sonstiges Arrow Vivre ou mourir USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Alors que Laurel touche le fond, Oliver et Laurel insistent auprès de Sara pour qu'elle reste auprès des siens. Lorsque Nyssa, la fille de Ras Al Ghul et l'ex-petite amie de Sara, vient pour la chercher, la situation se complique. Sara doit alors choisir entre sa famille et le serment qu'elle a fait. Moira lance sa campagne électorale, tandis que Felicity découvre la véritable identité du père de Thea... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Colton Haynes (Roy Harper) Manu Bennett (Slade Wilson) Originaltitel: Arrow Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Jake Coburn, Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg Musik: Blake Neely