TF1 23:30 bis 00:20 Actionserie Arrow Le combat des maîtres USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nyssa est prête à donner le Lotus pour sauver Théa, mais sous condition. Oliver ne peut pas se résoudre à tuer le père de sa soeur. Nyssa et Malcolm se disputent le contrôle de l'organisation criminelle. Oliver décide alors d'arranger un duel entre Nyssa et Malcolm. Ceux-ci acceptent. Le vainqueur portera la Bague du Démon. Le duel a lieu, mais Oliver invoque une règle de la Ligue des Assassins pour mener le combat à la place de Nyssa. Pendant ce temps, Felicity a la preuve que son père est bien un criminel. Elle le livre à la police... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle/Spartan) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Quentin Lance) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Originaltitel: Arrow Regie: Gordon Verheul Drehbuch: Ben Sokolowski, Keto Shimizu Kamera: Gordon Verheul, Shamus Whiting-Hewlett Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16

