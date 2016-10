TF1 22:40 bis 23:30 Sonstiges Blindspot Pris au piège USA 2015 Stereo 16:9 Merken Tout le monde s'affaire dans les locaux : Weller se rend à une consultation obligatoire avec le docteur Borden, Reade discute avec Sarah et Mayfair pose des questions à Zapata. Soudain, le bâtiment est entièrement verrouillé et tout le monde pense qu'il s'agit d'un exercice. Mais Patterson découvre que plus aucun appareil cellulaire ne fonctionne. En réalité, des hackers ont pris le contrôle du bâtiment du FBI. Toute l'équipe se retrouve prisonnière des lieux. Mayfair, Zapata, Reade et Sarah vont devoir faire face à des conflits personnels qui couvaient depuis longtemps... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jaimie Alexander (Jane Doe) Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Rob Brown (Edgar Reade) Jordana Spiro (Sarah Weller) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Ukweli Roach (le docteur Borden) Originaltitel: Blindspot Regie: Jeff King Drehbuch: Alex Berger