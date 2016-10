TF1 20:55 bis 21:45 Sonstiges Blindspot Match sans retour USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Des chiffres dans les tatouages de Jane poussent l'équipe à s'intéresser à la politique de recrutement d'une université. Reade connaît un des entraîneurs sportifs de l'établissement et s'apprête à l'interroger. Mais avant que l'homme ait pu dire un mot, il est interrompu par un membre de la hiérarchie. C'est alors que des coups de feu retentissent. L'équipe se scinde alors pour retrouver le tireur au plus vite. Par ailleurs, Mayfair se retrouve confrontée à son passé, quand une personne qu'elle pensait morte vient la trouver pour lui demander de l'aider, car elle se sent en danger... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jaimie Alexander (Jane Doe) Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Rob Brown (Edgar Reade) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) François Arnaud (Oscar) Ashley Johnson (Patterson) Originaltitel: Blindspot Regie: Martin Gero Drehbuch: Ryan Johnson, Peter Lalayanis