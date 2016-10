TF1 01:05 bis 02:05 Krimiserie Les experts : Miami Chute libre USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Deux adolescents cambriolent un palace abandonné, l'hôtel Delgado. L'un d'eux passe à travers un plafond et tombe dans une baignoire dans laquelle se trouvent déjà les corps des deux frères Vargas. Le premier est mort. Le second a survécu mais se trouve dans le coma. La découverte chez les Vargas de billets de cent dollars grignotés par les rats et d'un ticket de stationnement mettent Horatio et son équipe sur la piste d'un banquier, Jason Adams, qu'ils soupçonnent de blanchir de l'argent pour le compte du chef d'un cartel colombien, nouveau propriétaire de l'hôtel Delgado et employeur des frères Vargas... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Khandi Alexander (Alex Woods) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Rex Linn (Detective Frank Tripp) Amy Laughlin (Erica Sikes) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Scott Lautanen Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn, Marc Dube Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner