TF1 22:40 bis 23:25 Krimiserie Esprits criminels La mémoire en morceaux USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Morgan retrouve Daria Samsen pour l'aider à se préparer à un important procès. La jeune femme a été séquestrée pendant près d'un an dans la banlieue d'Hamilton, dans l'état de New York, avant de réussir à s'évader en courant dans la forêt et en regagnant une route. Dans les mois qui ont suivi, Daria a été soignée dans un hôpital, puis dans une institution psychiatrique. Alors que Morgan et JJ avaient essayé de l'interroger sur sa détention, la jeune femme n'était pas en état de répondre compte tenu de son traumatisme. Plusieurs codétenus, compagnons d'infortune de Daria, ont été torturés, voire même assassinés pour certains. Désormais, Daria semble prête à répondre aux questions de Morgan... Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Hanelle M. Culpepper Drehbuch: Janine Sherman Barrois, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16