TF1 20:55 bis 21:45 Sonstiges Esprits criminels Rencontre sous tension USA 2015 Stereo 16:9 HDTV L'équipe du BAU met en place un piège pour arrêter un groupe de tueurs qui se fait appeler la "Dirty Dozen". Reid utilise Internet pour prendre contact avec une certaine Cat Adams, l'un des membres du groupe. Il a prétexté une rencontre professionnelle et s'est présenté comme un futur client potentiel. Il lui a donné rendez-vous dans un restaurant très chic. Cette rencontre est l'unique chance de l'équipe d'avancer au niveau de l'enquête. Mais la jeune femme n'est pas dupe et, très vite, Reid et elle se lancent dans un intense jeu du chat et de la souris... Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) AJ Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Aubrey Plaza (Cat Adams) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Heather Capiello Drehbuch: Been Fraizer, Breen Frazier, Erik Stiller Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon