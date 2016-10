TF1 13:45 bis 15:25 Filme JK Rowling : la magie des mots USA 2011 Sean Smith Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken L'histoire de J.K. Rowling, auteur à succès de la saga Harry Potter, de son adolescence timide à la genèse du phénomène Harry Potter lorsqu'elle avait 20 ans, en passant par la perte de sa mère, son premier mariage tumultueux ou encore les années difficiles à essuyer les refus des éditeurs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (J.K. Rowling) Antonio Cupo (Jorge Arantes) Madison Desjarlais (J.K. Rowling - 17yrs old) Lisa Norton (Jill) Aislyn Watson (JK Rowling 8) Sarah Desjardins (Diane Rowling (13-15)) Wesley MacInnes (Sean Harris) Originaltitel: Magic Beyond Words: The J.K. Rowling Story Regie: Paul A. Kaufman Drehbuch: Sean Smith, Tony Caballero, Jeffrey Berman Musik: Jeff Toyne