TF1 23:40 bis 02:00 Actionfilm Le retour de la momie USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Dix longues années ont passé depuis que Rick O'Connell et sa femme, Evelyn, ont affronté et terrassé la terrible momie du grand prêtre Imhotep. Après des mois passés à tenter d'oublier leur douloureuse expérience, les époux replongent dans le cauchemar lorsqu'ils doivent à nouveau faire face à l'odieuse et terrifiante créature. Les sinistres Lock-Nah et Meela ont en effet décidé d'unir leurs talents maléfiques pour accomplir leurs funestes desseins : réveiller une nouvelle fois la momie et l'opposer au roi des scorpions, sorti des limbes afin de lever la gigantesque armée d'Anubis. L'objectif final de ces infâmes personnages est de dévaster la Terre... Schauspieler: Brendan Fraser (Rick O'Connell) John Hannah (Jonathan) Oded Fehr (Ardeth Bay) Freddie Boath (Alex) Alun Armstrong (Baltus Hafez) Shaun Parkes (Izzy Buttons) Joe Dixon (Jacques) Originaltitel: The Mummy Returns Regie: Stephen Sommers Drehbuch: Stephen Sommers Kamera: Adrian Biddle Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12