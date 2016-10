TF1 20:55 bis 23:40 Sonstiges X-Men : Days of Future Past USA, GB, CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Dans un futur proche, les espèces humaines et mutantes ont été éliminées de la surface du globe par d'impitoyables robots, les sentinelles. Les rares survivants des deux camps n'ont plus foi en l'avenir. Dans un ultime effort pour changer le cours tragique des événements, le professeur Xavier et Magnéto, autrefois ennemis et devenus amis, envoient Wolverine dans le passé, à la rencontre des jeunes mutants qu'ils ont été. Car le meilleur moyen d'arrêter la guerre reste encore de ne pas la laisser éclater. Le mutant aux griffes d'acier va donc user de tout son talent de "diplomate" pour enterrer la hache de guerre entre les frères ennemis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Jackman (Logan / Wolverine) James McAvoy (Charles Xavier) Michael Fassbender (Erik Lehnsherr) Jennifer Lawrence (Raven / Mystique) Halle Berry (Storm) Nicholas Hoult (Hank / Beast) Anna Paquin (Rogue) Originaltitel: X-Men: Days of Future Past Regie: Bryan Singer Drehbuch: Simon Kinberg, Jane Goldman Altersempfehlung: ab 12