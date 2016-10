TF1 16:05 bis 17:15 Sonstiges Baby boom La peur au ventre F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Candida et Mauricio ont perdu leur premier bébé, âgé d'un mois. Candida est à nouveau enceinte et le couple craint de revivre le même drame. Marlène et Grégory, de leur côté, attendent leur premier enfant. Une naissance qui angoisse beaucoup le futur papa. Quant à Camille, de la communauté des gens du voyage, elle sera accompagnée par sa maman durant son accouchement. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie