Médecins français du bout du monde

Chaque année, de nombreux médecins français partent s'installer dans des régions les plus isolées de la planète. Dispensaire perdu en pleine jungle amazonienne, camp médical itinérant dans les montagnes indiennes ou petite clinique au coeur de la brousse malgache, Patrick, Delphine et Jean-François témoignent d'une vocation : soigner ceux qui en ont le plus besoin.

Moderation: Audrey Crespo-Mara