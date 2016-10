TF1 20:55 bis 23:35 Sonstiges Danse avec les stars Episode 2 : soirée spéciale "Le jour le plus marquant de ma vie" Stereo Live 16:9 HDTV Merken Sandrine Quétier et Laurent Ournac orchestrent en direct la septième saison de "Danse avec les stars". Artus, Valérie Damidot, Karine Ferri, Kamel le Magicien, Julien Lepers, Camille Lou, Laurent Maistret, Olivier Minne, Florent Mothe, Caroline Receveur et Sylvie Tellier relèvent le défi de la danse de couple, accompagnés chacun par un danseur professionnel. Grande nouveauté cette saison, le public aura partiellement la main sur l'émission. Au cours de ce deuxième rendez-vous, les stars toujours en lice dévoilent un peu de leur intimité puisque dans cette soirée spéciale "Le jour le plus marquant de ma vie", elles se confient sur un moment clé de leur existence. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandrine Quétier, Laurent Ournac Gäste: Gäste: Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot