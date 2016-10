TF1 10:35 bis 11:50 Sonstiges #weekend Stereo 16:9 HDTV Merken A la découverte des clés, astuces et bonnes idées pour réussir son week-end. Installés dans une jolie petite maison, les deux animateurs abordent tous les sujets qui peuvent aider à se déconnecter de la semaine, de profiter de la vie et se de faire plaisir. A commencer par la cuisine ! In Google-Kalender eintragen Moderation: Julia Vignali, Laurent Mariotte