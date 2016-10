RTL TVI 22:00 bis 22:45 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der Giftzug USA 2013 Stereo Merken Lorsqu'un agent de sécurité est découvert assassiné dans une gare de triage, Callen et ses collègues suspectent d'emblée un acte terroriste, car le malheureux a été agressé par des hommes masqués puis attaché sur des rails avant de mourir écrasé. Débarqués dans les ateliers ferroviaires, Callen et ses collègues apprennent qu'un de ses collègues a été récemment renvoyé pour s'être drogué. Kensi et Deeks se rendent au poste de l'homme licencié et découvrent sur place un enquêteur privé, engagé par la compagnie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: Joe Sachs Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson