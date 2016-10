RTL TVI 21:10 bis 22:00 Sonstiges NCIS: Los Angeles Coups et blessures USA 2016 Stereo Merken Alors que Kensi et Deeks, très amoureux, se réjouissent de leur toute fraîche installation ensemble, Hetty les contacte pour leur confier une mission, en omettant de leur préciser le nom de la personne concernée, et pour cause ! C'est ainsi que le couple se retrouve affecté à la protection de l'ex-fiancé de Kensi, en possession d'une liste contenant d'importants contacts en Afghanistan, qui attise bien des convoitises... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Linda Hunt (Hetty Lange) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Erin Broadhurst Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12