RTL TVI 23:25 bis 00:10 Sonstiges Legends Au nom de la liberté USA 2014 Stereo Merken Martin rentre au bureau du DCO, après les évènements survenus à Houston, et se trouve confronté à un nouveau cas : une menace d'assassinat plane sur un prince saoudien, en visite à Los Angeles... L'enquête mène Martin et Rice sur les traces d'Hani Jibril, une séduisante et charismatique activiste. Sa cause semble juste et fondée, mais ira-t-elle jusqu'au meurtre ?... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sean Bean (Martin Odum) Ali Larter (Crystal McGuire) Morris Chestnut (Tony Rice) Tina Majorino (Maggie Harris) Amber Valletta (Sonya Odum) Mason Cook (Aiden Odum) Steve Harris (Nelson Gates) Originaltitel: Legends Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Howard Gordon, Josh Pate Musik: Reinhold Heil

