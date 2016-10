RTL TVI 22:35 bis 23:25 Sonstiges Castle Votre mort est un ordre USA 2016 Stereo Merken Lars Cross, un spécialiste des fouilles souterraines, est retrouvé décapité. Au cours de l'enquête, la verité sur le séjour de Cross en Turquie est mise à jour : il aurait découvert la tombe du roi Salomon, et dérobé un élément considéré comme la lampe d'Aladin. Dans le même temps, Martha sollicite l'aide de Castle pour son prochain livre sur Oprah Winfrey. Enfin, Jenny, l'épouse de Ryan, donne naissance à un petit garçon qu'ils nomment Nicholas Javier... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Stephanie Hicks Musik: Robert Duncan