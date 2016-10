RTL TVI 20:20 bis 21:45 Sonstiges L'amour est dans le pré Stereo Merken Alors que Florian, ultra stressé, s'empêtre dans ses tête-à-tête, Chris termine ses entrevues, et Jérémy, dont les prétendantes sont plus jolies les unes que les autres, se retrouve devant un choix cornélien. Chez Jérémy, Maxim, Florian, Joffrey et Luc, les prétendantes arrivent déjà, valises à la main... Mais déjà, les choses se corsent. Deux invités surprises se sont glissés parmi ceux que nos agriculteurs attendent... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie