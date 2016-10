RTL TVI 22:40 bis 23:35 Sonstiges Le meilleur pâtissier: à vos fourneaux Les gâteaux américains Stereo Merken Envie de recettes venues d'ailleurs - "Le meilleur pâtissier : à vos fourneaux !" vous emmène à la conquête de l'Ouest ! Avec son cheesecake revisité, Barack Lignac compte bien égayer vos papilles ! Le chef surplombe sa pâte croustillante à base de gâteaux apéritifs, d'une onctueuse crème au cream cheese qu'il accompagne d'un crémeux citron plein de peps. Un cheesecake qui donnera le sourire à vos invités ! Puis, Lady Mercotte vous propose un étonnant gâteau à... la tomate : le bloody cake ! Des couches de biscuit au pain d'épice et à la tomate, garnis d'un onctueux glaçage au chocolat, le tout couronné de... tomates cerise. Dear Mercotte vous dit tout de cet " amazing " dessert ! Inédit ce soir, tremblez gourmandes et gourmands... Pour cette spéciale Halloween, la cake designeuse Stéphanie Moreno vous offre une tête sur un plateau ! Un cake red velvet, un gâteau de couleur rouge, bien moelleux, garni de cream cheese et recouvert d'une fine couche de pâte à sucre. Sa tête de mort ultra gourmande va vous faire perdre la vôtre ! Bien sûr, comme chaque semaine, ne manquez pas les rires et les ratés de votre émission sucrée préférée dans le bêtisier ! Enfilez votre plus beau tablier, décollage imminent pour l'Amérique ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert