Dans cette 2ème semaine de concours, nos pâtissiers amateurs vont pouvoir exprimer tout leur talent avec 3 challenges autour des gâteaux américains. Dans l'épreuve du classique revisité, imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers amateurs devront réinterpréter visuellement et gustativement un grand classique de la pâtisserie américaine : le cheesecake. Pour revisiter le dessert américain préféré des Français, nos pâtissiers devront respecter les fondamentaux du cheesecake, à savoir un biscuit croustillant et une crème à base de cream cheese, le fameux fromage frais américain... Pour l'épreuve technique, jugée à l'aveugle, les candidats devront réaliser à la perfection la recette d'un gâteau américain oublié, tirée du vieux grimoire de Mercotte : le bloody cake, un gâteau étonnant à base de... concentré de tomate et de chocolat, qui trouve son origine lors de la Grande Dépression des années 1920 aux Etats-Unis. Enfin, pour l'épreuve créative, nos pâtissiers auront pour mission de faire trembler le jury avec des gâteaux d'Halloween plus effrayants les uns que les autres ! En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Stéphanie Moreno, grande spécialiste du cake design.