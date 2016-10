RTL TVI 14:10 bis 15:45 Sonstiges L'esprit d'une autre USA 2010 Stereo Merken Rachel, une mère divorcée, emménage avec ses deux filles, Molly et Lizzie, dans une vieille maison de la banlieue de Detroit, qu'elle a acquise pour un prix modeste... Mais bientôt la jeune Molly commence à voir des choses étranges. Lorsqu'elle en fait part à sa mère, celle-ci reste incrédule et évoque une imagination débordante... Puis c'est au tour de Lizzie, l'aînée, d'apercevoir des phénomènes inquiétants... Intriguée, Rachel décide de mener sa propre enquête sur l'histoire de cette demeure. C'est ainsi qu'elle découvre qu'en 1953, une jeune mariée prénommée Greta et tout juste âgée de dix-sept ans, habitait cette maison et avait disparu mystérieusement. Rachel parvient à trouver une photo de Greta et Molly confirme qu'il s'agit bien du fantôme, qui tenterait de communiquer avec elle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeri Ryan (Rachel) Kay Panabaker (Lizzie) Peyton List (Molly) Ian Kahn (Marty) Marianne Jean-Baptiste (Belle) Lauren Mae Shafer (Erin) Sarab Kamoo (Stella) Originaltitel: Secrets in the Walls Regie: Christopher Leitch Drehbuch: William Penick, Chris Sey Musik: Jeff Cardoni