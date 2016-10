RTL TVI 23:00 bis 23:45 Sonstiges Success story Rombouts, la passion du café Stereo Merken Aujourd'hui, l'entreprise Rombouts occupe une place prépondérante sur le marché du café en Belgique. Près d'un restaurant sur deux sert ce café anversois. L'entreprise est également très active en France, Grande-Bretagne et en Espagne. L'histoire de l'entreprise Rombouts démarre en 1896 lorsque le jeune Anversois Frans Rombouts, passionné de café, fait la rencontre de l'homme d'affaires Alphonse Feys. Ensemble, ils vont développer un café qui va rapidement s'imposer dans les brasseries et restaurants de la région anversoise. Mais c'est en 1958 que la société va connaître un succès national et même international. Lors de l'Expo universelle de Bruxelles, Rombouts présente au monde entier une nouvelle invention, le café filtre individuel en plastique. Durant les années qui suivent, des millions de filtres sont vendus en Belgique et en Europe. Ce succès génère d'importantes rentrées financières qui permettent au groupe belge d'acquérir le café français Malongo en 1967. Face à la concurrence des multinationales, Rombouts se distingue aujourd'hui par sa belgitude (il est fournisseur de la Cour et partenaire des Diables Rouges) et par le label du commerce équitable. Rombouts vient également de lancer des boutiques café où l'on torréfie le café devant le client. In Google-Kalender eintragen