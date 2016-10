RTL TVI 22:55 bis 00:40 Sonstiges Puggy live at Ancienne Belgique Stereo Merken Toujours avec le même plaisir et la même énergie communicative, Puggy retrouve la scène de l'Ancienne Belgique à l'occasion de la sortie de leur dernier album "Colours". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Puggy live at Ancienne Belgique