RTL TVI 20:55 bis 22:45 Sonstiges Camping Paradis Eclipse au camping F 2014 Stereo Merken Alors que le camping s'apprête à assister à une éclipse solaire, Tom voit débarquer sa bande de potes trentenaires comme chaque année au 15 août. Sauf que cet été, Claire et Olivier, le couple que tout le monde envie, a quelque chose à annoncer à toute la bande. Personne ne se doute que ce n'est pas une très bonne nouvelle : en fait ils viennent de se séparer... Un des couples d'amis se lance dans le plan de reconquête d'Olivier auprès de sa femme, cependant l'annonce et les raisons de cette soudaine séparation vont avoir un écho sur leur propre vie de couple. Beaucoup de questionnements, qui ouvrent la porte à des incertitudes et des grosses disputes... Chaos général... alors que Tom doit assumer les conséquences de son " dérapage " avec Aurélie à la dernière soirée du camping... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurent Ournac (Tom Delormes) Thierry Heckendorn (André) Patrick Guérineau (Xavier) Géraldine Lapalus (Amandine) Aurélie Konaté (Aurélie) Nicolas Grandhomme (Christophe) Gil Alma (Alex) Originaltitel: Camping Paradis Regie: Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Aurélie Konaté Musik: Frédéric Porte