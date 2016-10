RTL TVI 16:35 bis 17:20 Sonstiges Beauty and the Beast Le coeur a ses raisons USA 2013 Stereo Merken Catherine indique à Vincent qu'elle ne sera pas son deuxième choix après Alex, ce qui fait que Vincent ne sait plus quoi faire pour toucher son coeur lors de la Saint Valentin. JT lui propose des conseils sur la façon de courtiser, tirés d'Internet, et qu'il utilise lui-même pour sa propre petite amie. Vincent lui envoie donc des fleurs qu'elle donne à Tess, puis des chocolats suivis par des danseurs de rue qui encerclent Catherine tandis que Vincent les voient en ligne. Mais rien de tout cela n'impressionne Catherine. Pendant ce temps, Catherine entre en contact avec Alex et la prévient qu'elle est sur les radars de Muirfield qui va l'utiliser pour approcher Vincent. Elle lui conseille de disparaître. Evan se méfie de sa petite amie, Claire, car elle était la seule à pouvoir contaminer son échantillon d'ADN dans le laboratoire. De son côté, Heather débute un nouvel emploi, et rencontre le frère de Joe, Darius. Le cas d'un probable suicide d'un journaliste arrive sur les bureaux de Tess et Catherine qui retrouvent un téléphone portable sur les lieux. Téléphone qui les relie à Alex. Quand Alex appelle Vincent à l'aide, il accourt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine « Cathy » Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Max Brown (Evan Marks) Austin Basis (J.T. Forbes) Shawn Ashmore (Catherine Chandler) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Brian White (Joe Bishop) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Bobby Roth Drehbuch: Brian Wayne Peterson, Kelly Souders, Sherri Cooper-Landsman, Ron Koslow, Jennifer Levin Musik: Claude Foisy