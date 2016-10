RTL TVI 12:15 bis 12:55 Sonstiges Tout s'explique L'ouïe, un sens fragile Stereo Merken 40.000 Belges sont sourds et 400.000 sont malentendants. A quelques jours de la journée mondiale des sourds, " Tout s'explique " vous emmène dans le monde du silence. Thomas Van Hamme va suivre Fabienne, sourde profonde, dans son quotidien. L'ouïe, un sens qui évolue avec le temps, mais comment - Comment préserver notre ouïe alors que le bruit est partout - Nathan devra utiliser ses oreilles pour relever son défi ! L'émission sera entièrement sous-titrée pour les sourds et malentendants. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Van Hamme Originaltitel: Tout s'explique