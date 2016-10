OKTO 18:00 bis 18:45 Klassik Musiksalon Merken Immer wieder gehen Noten von wertvollen Kompositionen alter Meister verloren oder sind unauffindbar. Richard Klemencic macht sich die Mühe, diese Werke aus Überlieferungen zu rekonstruieren. Er hat in diesem Konzert Kompositionen zusammengestellt und aufbereitet, die die Musikherzen der Freunde der Kammermusik im Währinger Musiksalon höher schlagen lässt. Mozart, Haydn, Pleyel und andere Komponisten stehen am Programmzettel. In Google-Kalender eintragen