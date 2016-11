ORF 3 13:05 bis 14:50 Drama Barfuß auf Nacktschnecken F 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Liebevoll erzählte Geschichte zweier gegensätzlicher Schwestern, mit Diane Kruger ("Inglourious Basterds") und Ludivine Sagnier ("Swimming Pool") in den Hauptrollen: Die 20-jährige Lily will nicht erwachsen werden, sondern Kind bleiben. Auch nach dem Unfalltod der Mutter verhält sie sich bei der Trauerfeier entgegen jeder Norm. Ihre ältere Schwester Clara, eine bürgerliche Juristengattin, nimmt sich eine Auszeit, um die Jüngere zu betreuen. Die provoziert, macht den Dorfjungen schöne Augen, sammelt tote Tiere und fertigt Pelzpantoffeln. Mit: Diane Kruger (Clara), Ludivine Sagnier (Lily), Denis Ménochet (Pierre), Brigitte Catillon (Odile, Pierres Mutter), Jacques Spiesser (Paul, Pierres Vater), Anne Benoît (Mireille), Jean-Pierre Martins (Jonas), Gaëtan Gallier (Dan), Reda Kateb (Seb), Côme Levin (Paulo). Frankreich, Tragi-Komödie, 2010 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Kruger (Clara) Ludivine Sagnier (Lily Dreyer) Denis Ménochet (Pierre) Brigitte Catillon (Odile, Pierres Mutter) Jacques Spiesser (Paul, Pierres Vater) Anne Benoît (Mireille) Jean-Pierre Martins (Jonas) Originaltitel: Pieds nus sur les limaces Drehbuch: Fabienne Berthaud, Pascal Arnold Kamera: Fabienne Berthaud, Nathalie Durand Musik: Michael Stevens Altersempfehlung: ab 12