Sport1+ 13:30 bis 15:00 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga Füchse Berlin - THW Kiel, 7. Spieltag Am 7. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin in der Hauptstadt den Rekordmeister THW Kiel zu Gast. Dabei wollen die Füchse eine schwarze Serie beenden, denn Nationaltorwart Silvio Heinevetter und seine Teamkollegen warten wettbewerbsübergreifend bereits seit über sechs Jahren auf einen Erfolgserlebnis gegen die Zebras.