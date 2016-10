France 2 23:00 bis 00:32 Sonstiges Bernadette Chirac, mémoires d'une femme libre F 2016 16:9 HDTV Merken Issue d'une grande famille bourgeoise catholique, Bernadette Chodron de Courcel suit des études à l'Institut d'études politiques de Paris à partir de 1950. Elle y rencontre son futur mari Jacques Chirac et l'épouse, selon ses dires, à la fois par amour et par ambition. Conseillère générale de la Corrèze et adjointe au maire de Sarran, elle est l'une des rares femmes de président de la Ve République à exercer des fonctions électives. Secrète et déterminée, elle exerce une influence non négligeable sur la politique française. Témoignages et images d'archives brossent le portrait d'une femme méconnue. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bernadette Chirac, mémoires d'une femme libre