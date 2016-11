Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges Die Opernwerkstatt Merken Als die aus Magdeburg stammende Sopranistin Sigrid Martikke 1974 an die Volksoper Wien kam, avancierte sie schnell - insbesondere in den Operetten von Johann Strauss, Franz Lehàr und Emerich Kálmán - zur führenden Diva des Hauses. Martikkes Repertoire umfasste aber auch Konzertwerke und Opern, so gastierte sie u.a. als Musetta in Puccinis "La Bohème" an der Hamburgischen Staatsoper und als Contessa in Mozarts "Le nozze di Figaro" an der Bayerischen Staatsoper. 1982 wurde Martikke zur Kammersängerin ernannt, 1997 zum Ehrenmitglied der Volksoper Wien; im November 2006 feierte sie ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Blees Gäste: Gäste: Sigrid Martikke (Kammersängerin)