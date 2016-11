SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges Feature Halmazag oder Krieg Made in Germany Merken Die Operation "Halmazag" ("Blitz") in Afghanistan 2010 gilt der Bundeswehr noch heute als beispielhaft für andere Auslandseinsätze. Schließlich war sie die erste von Deutschen geplante und geführte Offensive nach dem 2. Weltkrieg. "Sanft", kulturell einfühlsam, in Kooperation mit lokalen Sicherheitskräften, in ständiger Absprache mit der Bevölkerung und ohne Opfer unter der Zivilbevölkerung sei sie aus Sicht des deutschen Verteidigungsministeriums verlaufen. Die betroffene Zivilbevölkerung in Afghanistan sieht das ganz anders. Angehörige von Opfern werfen der Bundeswehr vor, Kriegsverbrechen zu vertuschen. Sie soll statt afghanischer Zivilisten nur die eigenen Soldaten geschützt, mit Artillerie auf Wohngebiete geschossen, viele Tote verursacht und Plünderungen durch verbündete Verbrecherbanden in Kauf genommen haben. Während die Generalbundesanwaltschaft Ermittlungen gegen die verantwortlichen deutschen Kommandeure prüft, sind einige der damals eroberten Gebiete längst wieder in Händen der Taliban. Viele Menschen dort wollen vor dieser Situation fliehen. Suchen sie nur einen griffigen Asylgrund oder stimmen ihre Vorwürfe? Und wenn sie stimmen: muss die Geschichte des deutschen Afghanistaneinsatzes umgeschrieben werden? In Google-Kalender eintragen