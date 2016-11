NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 2. November 1766: Der Geburtstag des Feldmarschalls Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz Merken Der alte Radetzky war der letzte große erfolgreiche Militär der Großmacht Österreich. Kriege gab es reichlich in seiner Karriere, denn im Nachgang zur Französischen Revolution fiel Napoleon über die Nachbarstaaten her und dominierte sie ein Jahrzehnt lang. Radetzky lernte in dieser Zeit behutsames und planvolles Vorgehen - und warten. Seine Stunde kam, als Napoleon sich übernahm und seine Grande Armée in Russland unterging. Radetzky organisierte die Völkerschlacht bei Leipzig, in der Napoleon eine schwere Niederlage erlitt. Später war Radetzky damit beschäftigt, die nach Unabhängigkeit strebenden Norditaliener militärisch in Schach zu halten. Er war 72 Jahre lang Soldat und diente fünf Kaisern. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstarrte die Großmacht Österreich mehr und mehr - und zerfiel im Ersten Weltkrieg. In Google-Kalender eintragen