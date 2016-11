hr2 00:05 bis 02:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (I) Merken <bk>Joaquín Rodrigo: "Concierto in modo galante" (Sebastian Hess, Violoncello; NDR-Radiophilharmonie, Leitung: Israel Yinon)<ek><bk>Kurt Weill: "One touch of Venus", Drei Lieder (Anne Sofie von Otter, Mezzosopran; NDR Elbphilharmonie Orchester, Leitung: John Eliot Gardiner)<ek><bk>Robert Schumann: Studien op. 56 (Tzimon Barto, Christoph Eschenbach, Klavier)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade D-Dur KV 250, "Haffner-Serenade" (NDR Elbphilharmonie Orchester, Leitung: Günter Wand)<ek>. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 193 Min. Hannas Reise

Komödie

3sat 22:45 bis 00:15

Seit 88 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:00 bis 00:15

Seit 73 Min. Tigerland

Filme

kabel eins 23:15 bis 01:05

Seit 58 Min.