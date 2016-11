hr2 20:05 bis 21:00 Sonstiges Kaisers Klänge Musikalische Streifzüge Jetzt aber ran. Die Zukunftsmusik der Arbeit Merken Auch wenn es in der ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" um die modernen Zweige der Erwerbstätigkeit geht ("Cloud-Sharing", "Industrie 4.0"): Die traditionellen Arbeitsformen, von denen schon Georg Friedrich Händel zu singen wusste ("Grobschmied-Variationen"), sterben deshalb nicht aus. Auch in Zukunft werden fleißige Handwerker wie Reinhard Mey ("Ich bin Klempner von Beruf") genauso wichtig sein wie der emsige Sachbearbeiter Satie ("Sonatine bureaucratique") oder der Eisenbahner Duke Ellington ("Take the A-Train"). Und selbst wenn heutzutage die halbe Belegschaft zu Hause vor sich hin werkelt ("Home Office"): Heimarbeit gab es auch schon bei Richard Wagner ("Chor der Spinnerinnen"). In Google-Kalender eintragen Moderation: Niels Kaiser