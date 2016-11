ATV 21:50 bis 23:35 Komödie In & Out USA 1997 2016-11-02 01:10 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In dem kleinen amerikanischen Städtchen Greenleaf fiebern alle vor ihren Fernsehern der Oscar-Verleihung entgegen. Dieses Jahr ist die Aufregung besonders groß, da der in Greenleaf aufgewachsene Schauspieler Cameron Drake als bester Hauptdarsteller für die Rolle eines schwulen Soldaten nominiert ist. Als er die begehrte Statue tatsächlich gewinnt, sorgt er allerdings bei seiner Dankesrede für ein unfreiwilliges Outing vor einem Millionenpublikum: Denn inspiriert hätte ihn vor allem sein ehemaliger - schwuler - Lehrer Howard Brackett. Howard wusste allerdings bisher noch nichts davon und wollte eigentlich in drei Tagen seine Verlobte Emily heiraten. Als am nächsten Tag auch noch eine Horde Journalisten in Greenleaf einfällt um der Story nachzugehen, bleibt kein Stein mehr auf dem anderen ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kline (Howard Brackett) Joan Cusack (Emily Montgomery) Tom Selleck (Peter Malloy) Matt Dillon (Cameron Drake) Debbie Reynolds (Berniece Brackett) Wilford Brimley (Frank Brackett) Bob Newhart (Tom Halliwell) Originaltitel: In & Out Regie: Frank Oz Drehbuch: Paul Rudnick, Dan Hanley Kamera: Rob Hahn Musik: Marc Shaiman Altersempfehlung: ab 6