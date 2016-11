ATV 17:55 bis 18:20 Comedyserie King of Queens Trautes Heim USA 1998 2016-11-03 13:10 Stereo Wieder da Merken Der Kurierfahrer Doug und seine Freunde Deacon, Spence und Richie sind außer sich vor Freude, als Dougs Ehefrau Carrie ihm einen brandneuen Breitwandfernseher schenkt. Gerade als es sich die beiden vor dem Monstergerät gemütlich machen wollen, platzt Carries Schwester Sara herein. Sie überbringt die traurige Nachricht vom Tod ihrer Stiefmutter Tessie. Bei der Trauerfeier beschließen die beiden Frauen, dass ihr Vater Arthur nun am besten in einem Heim aufgehoben sei. Doch dieser schaltet auf stur und bleibt in seinem Haus, das jedoch kurz darauf wegen eines misslungenen Kochversuchs in Flammen aufgeht. Carrie bleibt nun keine andere Wahl als die beiden bei sich aufzunehmen, was Doug natürlich gar nicht passt. Er muss nämlich seine über alles geliebte Kellerbude räumen, und an romantische Stunden vor dem Fernseher ist nun auch nicht mehr zu denken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Lisa Rieffel (Sara, Carries Schwester) Larry Romano (Richie Iannucci) Patton Oswalt (Spence Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Michael J. Weithorn, David Litt Kamera: Wayne Kennan Altersempfehlung: ab 6