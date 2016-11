ATV 16:00 bis 16:25 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Stürmische See USA 1996 2016-11-03 12:40 Stereo Wieder da Merken Als Jill ihren Sohn Brad mit seiner Freundin in einer verfänglichen Situation ertappt, fordert sie Tim auf, ein klärendes Wort mit seinem Ältesten zu sprechen. Doch Tim ist das Thema äußerst peinlich, und er hat keine Ahnung, wie er das Gespräch anfangen soll. Daher ist er sehr erleichtert, dass er das Ganze erst einmal aufschieben kann, um für seine TV Show einen Flugzeugträger der Navy zu inspizieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson Wilson jr.) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Andrew Tsao Drehbuch: Bruce Ferber, Lloyd Garver Kamera: Donald M. Morgan, Donald A. Morgan