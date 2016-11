ATV 13:40 bis 14:05 Comedyserie Anger Management Charlies schlimmstes Thanksgiving aller Zeiten USA 2014 Stereo Merken Als die Patienten in Charlies (Charlie Sheen) Therapiegruppe erzählen, warum sie Thanksgiving allein verbringen, hat er Mitleid und lädt die Gruppe zum Essen in sein Haus ein. Weil Ed (Barry Corbin) stets betont, dass er gern wieder mit seiner Frau Dorothy (Marianne Muellerleile) zusammenkommen würde, hat Charlie diese heimlich eingeladen. Doch auch Ed wartet mit einer Überraschung auf. Und Jordan (Laura Bell Bundy), die glaubt, dass Sean (Brian Austin Green) sie betrügt, versucht, ihn mit Nolan (Derek Richardson) eifersüchtig zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Laura Bell Bundy (Dr. Jordan Denby) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Barry Corbin (Ed) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Michael Loftus Kamera: Hunt Hibler