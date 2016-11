ATV 11:45 bis 12:40 SciFi-Serie Tomorrow People Auf der Schwelle des Todes USA 2013 2016-11-03 06:15 Stereo Merken John wird von ULTRA festgehalten und gefoltert. Cara und Russell versuchen unterdessen fieberhaft, Morgan zu finden, um Jedikiah zu erpressen. Als sie Morgan in ihrer Gewalt haben, kommt es tatsächlich zum Austausch der Geiseln. Als er wieder in Sicherheit ist, verrät John sein bitteres Geheimnis: Er ist der Mörder von Stephens Vater. Cara ist enttäuscht und möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Nicholas Young (Aldus Crick) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Leslie Libman Drehbuch: Pam Veasey, Leigh Dana Jackson Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12

