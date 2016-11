ATV 2 20:15 bis 00:04 Fantasyfilm Terry Pratchett - Ab die Post GB 2010 2016-11-02 00:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der versierte Trickbetrüger Feucht von Lipwig soll auf Befehl des Herrschers das Amt des Postministers übernehmen. Der Job wäre ja nicht so schlimm, doch das Amt des Postmeisters ist seit 20 Jahren nicht mehr besetzt gewesen und das Lager bis an den Rand mit uralten Briefen gefüllt. Noch dazu droht mit den Clacks-Türmen eine neue Technologie den altmodischen Brief endgültig zu verdrängen und der skrupellose Geschäftsmann Reacher Gilt schreckt vor nichts zurück, um sein Monopol auszubauen. Feucht sieht sich hin und hergerissen zwischen der Verantwortung in seinem neuen Job und den Versuchungen seines alten Lebens... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Coyle (Moist Von Lipwig) David Suchet (Reacher Gilt) Claire Foy (Adora Belle Dearheart) Andrew Sachs (Groat) Charles Dance (Lord Vetinari) Timothy West (Erzkanzler Ridcully) Steve Pemberton (Drumknott) Originaltitel: Going Postal Regie: Jon Jones Drehbuch: Richard Kurti, Bev Doyle Kamera: Gavin Finney Musik: John Lunn Altersempfehlung: ab 12