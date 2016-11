sixx 17:20 bis 18:15 Serien Hart of Dixie Die große Parade USA 2011 2016-11-02 03:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zoe muss bei den Bürgern beliebter werden, damit sie auch Patienten zu versorgen hat. Bei einer Parade fährt sie daher beim Bürgermeister höchstpersönlich mit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Scott Porter (George Tucker) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) McKaley Miller (Rose Hattenbarger) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Jason Ensler Drehbuch: Leila Gerstein Kamera: Robert Gantz Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6