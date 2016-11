Sky Sport Austria 13:30 bis 15:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FK Austria Wien - SK Puntigamer Sturm Graz, 13. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Derby-Sieger vs. Spitzenreiter-Strauchler: Während Austria Wien am letzten Spieltag Lokalrivale Rapid mit 2:0 bezwang, musste Tabellenführer Sturm Graz ein bitteres 2:2 gegen Schlusslicht Mattersburg schlucken. Bitter, weil die Grazer bis kurz vor Schluss noch als der sichere Sieger galten. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit bekam der Primus den Ausgleich eingeschenkt. "Eigentlich ist es unglaublich, dass das Spiel 2:2 ausgegangen ist", meinte Sturm-Coach Franco Foda. Aber: Alles nicht so schlimm, die Steirer haben weiterhin sechs Punkte Vorsprung. Diesen will die Austria nur zu gerne zum Schmelzen bringen. Verpassen die "Veilchen" Sturm ein blaues Auge? Kommentar: Philipp Pat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie