Sky Sport Austria 09:30 bis 11:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga RZ Pellets WAC - SV Mattersburg, 13. Runde * Stereo 16:9 HDTV Merken Der SV Mattersburg lebt wieder: Zumindest rangen die Burgenländer zuletzt Tabellenführer Sturm Graz ein Last-Minute-2:2 ab. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Abwehrrecke Francisco Jose Sanchez Rodriguez für den Mattersburger Ausnahmezustand. "Wir haben alles gegeben, alles reingeworfen und dann Gott sei Dank noch einen Punkt mitgenommen", analysierte SVM-Akteur Patrick Bürger erleichtert. In der 13. Runde muss das Schlusslicht zum Wolfsberger AC reisen, der am vergangenen Spieltag die SV Ried mit 1:0 schlug. Kann der SV Mattersburg die positive Graz-Schlussphase mitnehmen und auch gegen die "Wölfe" punkten? Kommentar: Guido Friedrich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie