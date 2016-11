ONE 03:30 bis 04:15 Serien Die Stein Der kleine Samurei D 2008 Live TV Merken Jetzt, da Oliver Hals über Kopf das Weite gesucht hat, wird die Situation mit dem Hotel langsam brenzlig. Katja ist auf der Suche nach einer Lösung, redet mit der Bank und erzählt auch Stefan Hagen vom drohenden Verkauf. Der weiß eventuell einen Interessenten. Während des Unterrichts kommt plötzlich eine junge Frau namens Babette herein, stellt dem Schüler Jin Woo einen Babykorb samt Säugling auf den Tisch und geht. Jin Woo gelingt es gerade noch, ihr zu folgen und sie zur Rede zu stellen. Das Kind sei angeblich während ihrer kurzen Affäre entstanden und nun, da sie für einen Job verreisen muss, sei es an ihm, sich um seinen Nachwuchs zu kümmern. Für Jin Woo bricht eine Welt zusammen. Wie soll er das seinen Eltern beibringen? Zum Glück gibt es Katja und die Mitschüler. Katja, die nach einem stressigen Tag nach Hause kommt, wird von einer verkleideten Renée überredet, sie auf einen Maskenball zu begleiten. Dort tanzt sie unwissentlich mit Stefan Hagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Katja Studt (Karola König) Ivonne Schönherr (Victoria Treff) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Karola Hattop Drehbuch: Gabriele Herzog, Scarlett Kleint Kamera: Meinolf Schmitz Musik: Rainer Oleak

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 434 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 219 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 164 Min. Vier im roten Kreis

Krimi

Das Erste 02:10 bis 04:25

Seit 124 Min.