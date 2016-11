TNT-Serie 01:45 bis 02:25 Familienserie Boston Legal Halloween USA 2005 16:9 Merken Shirley Schmidt und Denise Bauer müssen sich mit einem skurrilen Fall beschäftigen: Zwei Elternpaare, das eine christlich, das andere Anhänger der Naturreligion Wicca, klagen gegen den Halloween-Mummenschanz an der Grundschule ihrer Kinder. Die beiden Anwältinnen sollen nun erreichen, dass das bunte Treiben zu Halloween an dieser Schule ein Ende findet, doch leicht fällt ihnen das nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Alan Shore) Julie Bowen (Denise Bauer) Mark Valley (Brad Chase) Rene Auberjonois (Paul Lewiston) Justin Mentell (Garrett Wells) Ryan Michelle Bathe (Sara Holt) Candice Bergen (Shirley Schmidt) Originaltitel: Boston Legal Regie: James R. Bagdonas Drehbuch: Lawrence Broch, Andrew Kreisberg, Michael Reisz Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6