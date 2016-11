TNT-Serie 21:45 bis 22:40 Krimiserie The Frankenstein Chronicles The Frankenstein Murders GB 2015 16:9 Merken Boz, der Marlotts Ermittlungen verfolgt hat, veröffentlicht einen Zeitungsartikel über die Frankenstein-Morde und verursacht damit einen Aufschrei. Mary Shelley besucht indes Sir William und stellt seine medizinischen Methoden in Frage, bis der ihr Gewalt androht. Flora, die schließlich erwacht ist, deutet Marlott gegenüber an, dass ihr Arzt sie vergewaltigt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Maxwell Martin (Mary Shelley) Richard Clements (Percy Shelley) Hugh O'Conor (James Hogg) Samuel West (Sir William Chester) Mark Bazeley (Garnet Chester) Joel Gillman (Pirkis) Laura Webster (Hospital Sister) Originaltitel: The Frankenstein Chronicles Regie: Benjamin Ross Drehbuch: Benjamin Ross Musik: Harry Escott, Roger Goula Sarda